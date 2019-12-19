Kasa hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasa hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı - Son Dakika

Kasa hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı

6 saat önce

MERSİN'de, iş yerlerindeki çelik kasaları açarak içerisindeki ziynet eşyaları çalan 4 şüpheli, yakalandı.

Kasa hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı, System.String[]

MERSİN'de, iş yerlerindeki çelik kasaları açarak içerisindeki ziynet eşyaları çalan 4 şüpheli, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki 8 çelik kasa hırsızlığında 50 bin TL, 14 bin 115 bin dolar, bin 865 euro, ziynet eşyaları, 2 adet kırma tüfek ve elektronik eşyaların çalınması olaylarını gerçekleştiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 2 ay süren takibin ardından, olaylarla bağlantılı olduklarını saptanan H.K., İ.T., M.D.  ile A.A. yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 1 adet bilezik, 5 adet tam, 1 adet yarım, 2 adet çeyrek altın ve 10 bin 530 TL nakit para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler, emniyet çıkışında gazetecilerin "Kasayı siz mi çaldınız" sorusuna "Beraber mi yaptık" diye yanıt verdi.


Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:57 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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