Son Dakika Haberleri: Kasa Hırsızları Plakayı Tıraş Köpüğüyle Kapatmış

Kasa Hırsızları Plakayı Tıraş Köpüğüyle Kapatmış

22 dakika önce

ERZURUM'da, bir dinlenme tesisinden içi para dolu çelik kasa çalan 8 şüphelinin, kullandıkları otomobilin plakasını tıraş köpüğüyle kapattığı ortaya çıktı.

Kasa Hırsızları Plakayı Tıraş Köpüğüyle Kapatmış, System.String[]
ERZURUM'da, bir dinlenme tesisinden içi para dolu çelik kasa çalan 8 şüphelinin, kullandıkları otomobilin plakasını tıraş köpüğüyle kapattığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 5'i yaklaşık 600 güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek yakalanırken, kasayı ve diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, 21 Aralık günü saat 06.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesinde meydana geldi. Bir dinlenme tesisine, deponun duvarını delerek giren yüzleri maskeli 8 kişi, içerisinde yüklü miktarda para bulunduğu belirtilen çelik kasayı dışarı çıkardı. Şüpheliler, battaniyeye sardıkları çelik kasayı önceden plakasını tıraş köpüğü ile kapattıkları otomobile yükleyip, bölgeden ayrıldı. Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi, jandarmaya haber verdi. Jandarma iş yeri ile otomobilin gittiği güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. Kent merkezinde yaklaşık 600 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, otomobilin Palandöken'e gittiğini saptadı. Jandarma otomobilin sahibi İ.Y'yi gözaltına aldı. İ.Y.'nin ifadesi doğrultusunda 25 Aralık günü düzenlenen operasyonla 4 suç ortağı daha gözaltına alındı, kasaya ise ulaşılamadı.

Diğer 3 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:16 Kaynak: DHA

21 Aralık, Aralık, Erzurum, 3. Sayfa
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