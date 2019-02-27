Son Dakika Haberleri: Kasa Hırsızları Tutuklandı

Kasa Hırsızları Tutuklandı

1 saat önce

MERSİN'de, bir işyerindeki kasadan yüklü miktarda para çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Kasa Hırsızları Tutuklandı, System.String[]
MERSİN'de, bir işyerindeki kasadan yüklü miktarda para çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Kent merkezindeki bir iş yerine giren 2 şüpheli, çelik para kasasını açıp, içindeki 77 bin TL, 33 bin Dolar ve 400 Euro para ile televizyon ve bilgisayar gibi elektronik malzemeleri alarak kaçtı. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ni (KGYS) incelemeye aldı.

Kayıtlardan kimlikleri belirlendikten sonra yakalanan zanlılar M.O., T.Z. ve Ö.Ş. yapılan sorgulama sonucu tutuklandı.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: DHA

Mersin, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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