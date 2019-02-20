Kasa Hırsızları Yakalandı
56 dakika önce
Gaziantep'in Şahinbey İlçesine bağlı Kolejtepe mahallesinde iş yerinden kasa çalan hırsızlar yakalandı.
Gaziantep
'in Şahinbey
İlçesine bağlı Kolejtepe mahallesinde iş yerinden kasa çalan hırsızlar yakalandı.
Olay Şahinbey İlçesi Kolejtepe mahallesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç., A.M. isimli şüpheli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı.
Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen her iki şüphelide adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:07 Kaynak: İHA
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