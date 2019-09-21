Son Dakika Haberleri: Kasa kasa meyve ve sebze yola saçıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kasa kasa meyve ve sebze yola saçıldı

38 dakika önce

Bursa'da kaza yapan kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı.

Kasa kasa meyve ve sebze yola saçıldı, System.String[]

Bursa'da kaza yapan kamyonetin kasasındaki meyve ve sebzeler yola saçıldı.


Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 H 1767 plakalı kamyonet sürücüsü, satmak için halden sebze ve meyve aldı. Yüklediği kasaları satmak için yola çıkan kamyonet, iddiaya göre tırın sıkıştırması sonucu yolda yan yattı. Kamyonetin arkasında bulunan kasa kasa meyve ve sebzeler yola saçıldı.


Kazada can kaybı yaşanmazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İznik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trenin altında kalan şahıs öldü
Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada Kaza yerine gelen polis aracına başka bir otomobil çarptı İş için gittiği Amerika'da yazılım öğrenip kendi sosyal medya platformunu kurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasa kasa meyve ve sebze yola saçıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]