Kasa kasa nar gönderiyorlar - Son Dakika

Kasa kasa nar gönderiyorlar

30.10.2020 11:07

Kasa kasa nar gönderiyorlar Coğrafi işaret başvurusu yapılan meşhur Kuytucak narında hasat başladı İri tanesi ve lezzetiyle dikkat çeken Kuytucak narı hasat edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi Coğrafi işarette askıda olan lezzeti ve taneleri ile marka değeri taşıyan Kuytucak...

Kasa kasa nar gönderiyorlar

Coğrafi işaret başvurusu yapılan meşhur Kuytucak narında hasat başladı

İri tanesi ve lezzetiyle dikkat çeken Kuytucak narı hasat edildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildi

ADANA - Coğrafi işarette askıda olan lezzeti ve taneleri ile marka değeri taşıyan Kuytucak narında hasat başladı.

Kozan'ın Kuytucak ve Karanebili bölgesinde 500 dönüm araziye ekilen Türkiye'nin çeşitli illerine sipariş üzerine özel olarak yollanan Kuytucak narında ilk hasat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adana milletvekillerine gönderildi.

600 rakımlı Kuytucak ve Karanebili mahallelerinde yetişen ve lezzeti ile marka değeri taşıyan Kuytucak narında üreticilerin hasat dönemi başladı. Kuytucak narının daha geniş alanlara ekilmesi için Kozan Ticaret Odasınca coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

73 yaşındaki Mehmet Avuç 39 yıl önce diktiğini ağaçlarından bereketli lezzetli ürün aldığını belirterek, "Bu narın özelliği organik olması. Gübre narı bozar. Bu nara sadece hayvan gübresi olur kimyasal gübre atılmaz. Tadı bozulur. Buranın havası ve 600 rakımlı alanda olması nedeniyle narın tadı lezzeti farklı olur" dedi.

Türkiye'nin dört bir köşesine kasa kasa gidiyor

Nar hasadı yapan İsmail Yıldırım narda bir marka olan Kuytucak narının her yerden sipariş aldığını söyleyerek, "Bu narın özelliği meşhur olması. Her yerde meşhur. Özellikle Karanebili mahallesinin narı ve meyvelerinin hepsi meşhur. Kuytucak deyince konu biter. Ankara'ya Türkiye'nin her yerine kasa kasa gidiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve bakanlara kasa kasa yolladı

Coğrafi işarette sona gelinen ve marka değeri taşıyan Kuytucak narını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderen

Mustafa Karanfiloğlu "Bu narın özelliği iri taneli sulu ve lezzetli olması. Buranın havası ve suyu nara kalite katıyor. Dönümde 1 buçuk ton alıyoruz. Bahçeleri genişletmek istiyoruz ve yolumuz ulaşım olunca daha rahat olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Sözcüsü Adana Milletvekili Ömer Çelik, Adana Milletvekili Julide Sarıeroğlu'na ve Adana milletvekillerine, bakanlarımıza bu nardan yolladık" dedi.

Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar
Kasa kasa nar gönderiyorlar

Türkiye, Adana, Hasat, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kasa kasa nar gönderiyorlar - Son Dakika Ekonomi


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