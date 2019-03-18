Kasaba Giren Hırsızlar Okuma Gözlüğünü Bile Çaldı
1 saat önce
BODRUM'daki bir kasaptan hırsızlık yapan 2 kişi, dükkan sahibinin gözlüğüne kadar çeşitli eşyalarla bozuk paraları çaldı.
BODRUM'daki bir kasaptan hırsızlık yapan 2 kişi, dükkan sahibinin gözlüğüne kadar çeşitli eşyalarla bozuk paraları çaldı. İşyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saat 04.00 sıralarında, Bitez
Mahallesi Adliye Caddesi üzerinde bulunan ve kapalı olan, Mahmut Hakalan'a ait kasap dükkanına kapısını zorlayarak giren 2 kişi, hırsızlık yaptı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda kapüşonlu ve şapkalı 2 hırsız, işyerindeki çoğunlu madeni para olan 4 bin lirayı, dizüstü bilgisayarı, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Sabah
dükkana gelen işyeri sahibi Mahmut Hakalan, hırsızlık yapıldığını fark etti. Hakalan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı ve parmak izi aradı. Hırsızların belirlenup yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:42 Kaynak: DHA
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