"Kasabadaki kediler"in keyfi yerinde

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "Kedi Kasabası"nda yüzlerce kedi, kendileri için her detayın düşünüldüğü keyifli bir ortamda yaşıyor.

Samsun'da 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için 150 dönüm alana kurulan, 3 veteriner ve 20 personelin görev yaptığı Hayvan Bakım Merkezi'nin 20 dönümlük alanını "Kedi Kasabası" oluşturuyor.

Kedi Kasabası'nda, hasta ve yaralı olarak getirilip tedavileri yapılmış 400 kadar kedi barınıyor.

Kedilerin her türlü konforunun düşünüldüğü Kedi Kasabası'nda, oynamaları için renkli toplar da bulunuyor. Ağaçların altında küçük kulübelerde kalan, geniş alanda özgürce oynayabilen, atlama, tırmanma yerleri bulunan kediler, bakımlarının yapılmasının yanı sıra mamalarını da klasik müzik eşliğinde yiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, AA muhabirine, kasabada kedilerin yaşam kalitesini artırmak için çalıştıklarını söyledi.



Vatandaşların getirdiği veya kendilerinin aldıkları yaralı ve bakıma muhtaç kedilere, tedaviden sonra Kedi Kasabası'nda baktıklarını belirten İşler, zaman içinde kedi sayısının 400'e ulaştığını ifade etti.

Kasabadaki kediler sahiplendiriliyor

Kasabadaki kedileri sahiplendirdiklerini anlatan İşler, "Burası, rehabilite edildikten sonra sokağa geri dönmesi mümkün olmayan kedilerin barındığı alan. Burası aynı zamanda sahiplendirme alanı. Gelen vatandaşlar, 'Ben daha güzel alanda bakabilirim' diyorsa kedilerimizi sahiplendiriyoruz. Bizden; aşılanmış, üremesi kontrol altına alınmış, sağlıklı bir hayvan olarak sahipleniyorlar. Burada kedilerin her türlü bakımı yapılıyor." dedi.

"Kedilerimiz burada huzur içinde yaşıyor"

İşler, Kedi Kasabası'nda kedilerin ihtiyaç duyduğu hemen her şeyin olduğunu belirtti.

Kedilerin kasabada keyifli zaman geçirdiğini aktaran İşler, şöyle devam etti:

"Kediler kendilerini istedikleri zaman sevdirirler. Bu nedenle özgürlüğüne bu kadar düşkün olan kedileri bu alanda tutmanın zorluğu da var. Burada kedilerin istediği sıcaklıktan huzura kadar her şeyi yerine getirmeniz gerekiyor. Kedilerin ihtiyaç duyduğu tırmalama, gezi, yemek alanları mevcut. Kedilerimiz burada huzur içinde yaşıyor."

Yavruları annelerinden ayırmayın uyarısı

Bazı vatandaşların çevrede, sahipsiz olduğu düşüncesiyle sokak hayvanlarının yavrularını bakım merkezlerine götürdüğünü söyleyen İşler, şu uyarıda bulundu:

"Vatandaşlar sokaktaki hayvanların yavrularını alarak barınağa getiriyor. Burada yavruyu kurtarıyoruz derken yavrunun yaşam kalitesini düşürüyoruz. Bütün yavruların yaşamdaki en büyük zenginlikleri anneleridir. Anneden sonra diğer faktörler gelir. Bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor. O yüzden sokaklarda gördüğünüz yavruyu önce lütfen gözetleyelim. Zarar görecek bir şey varsa o zaman hayvan bakım merkezlerine götürelim. Her yavruyu annesiz kaldığı düşüncesiyle alırsanız o zaman onu yuvasız bırakmış oluruz."