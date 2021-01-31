Kasabaların en minnoşu - Son Dakika

Kasabaların en minnoşu

31.01.2021 07:32
Kasabaların en minnoşu, System.String[]

Sokaklarımız sahipsiz kedi dolu... Bunun insanın içini ısıtan, insanı hayvana, doğaya yaklaştıran bir yanı olduğu gibi zararlı yanları da var. Kedi, doğası itibariyle sadece yemek için değil, oyun ve zevk için de avlanan bir tür.

Sokaklarımız sahipsiz kedi dolu... Bunun insanın içini ısıtan, insanı hayvana, doğaya yaklaştıran bir yanı olduğu gibi zararlı yanları da var. Kedi, doğası itibariyle sadece yemek için değil, oyun ve zevk için de avlanan bir tür. Onların avcılık yetenekleri ve çok geniş bir yelpazede yaptıkları av, kuş, kelebek, kertenkele, böcek gibi birçok canlı türü için ciddi tehlike oluşturuyor ve ekolojik dengeye zarar veriyor.

Örneğin Avustralya... 1700'lü yıllardan bu yana insan eliyle doğaya bırakılan ve çoğalarak milyonlarca sayıya ulaşan kedilerin bugüne kadar 27 canlı türünü yok ettiği, birçoğunu da yok olma aşamasına getirdiği belirtiliyor. Avustralya her ne kadar işin kolayına kaçıp en ucuz ve en kolay yöntem olan öldürmeyi seçmiş olsa da farklı çözümler de yok değil. Bunun en güzel örneklerinden biri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Kedi Kasabası'.

Kediler burada 20 dönümlük bir arazide, diğer canlılara da zarar vermeden neşe içinde yaşıyor. Tüm bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirilen, sahiplendirilmeyenlerinse mesut mutlu yaşadığı bir yer Kedi Kasabası. Kediler için her detayın düşünüldüğü bir ortam... Kasabadaki her bir kedi kayıt altına alınırken, bir yandan da sahiplendirme çalışmaları yapılıyor. Gelirinin büyük bölümünü ziyaretçilerden elde eden kasabayı, kedileri sevmek için çocuklar başta olmak üzere yılda binlerce kişi ziyaret ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği 'Kedi Kasabası' 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Burada tüm kediler kayıt altında, bakımları yapıldıktan sonra da sahiplendiriliyor.

"KEŞKE İNSANLAR SATIN ALMAK YERİNE BÖYLE YERLERDEN SAHİPLENSE"

Kedi Kasabası'ndan sorumlu veteriner hekim, 30 yaşındaki Paria Tabatabaei, daha önce biyoçeşitlilik açısından Türkiye'nin en özel alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nda yaban hayatı veterinerliği yapmış. Şimdi de Kedi Kasabası'ndan sorumlu olarak çalışıyor.

Paria Tabatabaei sokak hayvanlarıyla birlikte yaşamak her ne kadar güzel olsa da kedi ve köpeklerin yerinin sokak olmadığını, aslında onların sahipsiz hayvanlar olduğunu söylüyor. Kedilerin başta kuş türleri olmak üzere birçok canlı üzerinde ciddi olumsuz etkilerinin olabileceğine dikkat çeken Tabatabaei, Kedi Kasabası gibi bir modelin hem kedileri doğal bir ortamda rahat ettirdiğini hem de onların, kentin yaban hayatı üzerindeki etkilerini azalttığını söylüyor.

Kedi Kasabası'nın sadece kedilerin toplandığı bir yer olmadığının da altını çizen Tabatabaei, şunları söylüyor: "Burada her şey kedileri nasıl rahat ettiririz düşüncesi üzerine kurulu. Kasabamızda 'tedavi', 'anneli yavru', 'öksüz' ve 'karantina' gibi bölümler var. Tüm kedilerin bakımları periyodik olarak yapılıyor ve sahiplendiriliyorlar. Birçok engelli kedimiz de var. Onların da tüm ihtiyaçları karşılanıyor. İnsanlar hayvan satın almak yerine böyle yerlerden ya da barınaklardan sahiplenebilirler. Bir öksüzü evlat edinmek gibi... Bir başka önemli nokta da şu; burada çocukların hayvan fobilerini yenmelerine, kedilerle iletişim kurmalarına yardımcı oluyoruz."

Kasabada 'tedavi', 'anneli yavru', 'öksüz' ve 'karantina' gibi bölümler ve birçok engelli kedi var.

Kasabaların en minnoşu

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Avustralya, Engelli, oyunlar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kasabaların en minnoşu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Muharrem İnce'den CHP'deki istifalarla ilgili açıklama: Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı vekillere 'operasyon' diyor 15 yaşındaki genç kız, evcil hayvan dükkanında 56 yaşındaki satıcının tacizine uğradı Erdoğan'la görüşen SP'li Asiltürk'ten 'partiyi böldüğü' suçlamalarına sert sözler: Cevap vermeye tenezzül bile etmeyiz Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili tutuklanan saygısızların ifadeleri ortaya çıktı: Ne yaptıysam sanat ve sevgi için yaptım PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor Ünlü sunucu dört büyük marketin yumurtadaki fiyat oyununu canlı yayında deşifre etti Annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı, savunması daha da ilginç Yaşlı adamı tuzağa düşürüp 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu         
00:34
Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı Duş almak için girdiği banyodan cansız bedeni çıktı         
00:13
CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var CHP'li Muhittin Böcek'ten imalı tweet: Zamanını beklediklerim var         
22:35
Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş Eleştiri oklarının hedefindeki Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş         
21:35
Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi Marsilya taraftarı tesisi basıp ortalığı ateşe verdi! Rennes karşılaşma ertelendi         
20:26
100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı 100 kişinin katıldığı eş değiştirme partisini polis bastı         
15:48
Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi Efsane kaleci Rene Higuita'nın kızı babası gibi çırılçıplak poz verdi         
14:14
Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı Oltasına takılan 17 kilogramlık balığı sudan kucaklayarak tekneye çıkardı         
13:27
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor         
12:10
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor 5 milyon TL teklif ettiler yine de satmadı! Eski komando koronadan böyle korunuyor         
10:42
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok Burak Deniz'den samimi itiraf: Didem'le gizlimiz saklımız yok         
09:18
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2021 07:47:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasabaların en minnoşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei