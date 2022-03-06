Kasabın jeneratörünün çalınma anı kamerada - Son Dakika

Şanlıurfa'da kasabın yaklaşık 15 bin lira değerindeki jeneratörünün çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece sabaha karşı merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüpkent Mahallesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yaşanan olay güvenlik kamerasına da yansıdı. Maskeli bir şahıs, kasap dükkanının önünde bulunan yaklaşık 15 bin lira değerindeki jeneratörü gözüne kestirdi. Tekerlekli jeneratörü çekerek çalmaya çalışan şahıs, yoldan araçlar geçtiği sırada karanlık bir noktaya gidip bekledi. Daha sonra tekrar jeneratörün yanına giden şahıs, çekerek çalıp götürdü.

Sabah iş yerine geldiklerinde jeneratörün yerinde olmadığını gördüklerini söyleyen Ahmet Şahap, "Kamera olduğu için biz hemen dükkandaki kameraya baktık. Bir baktık ki görüntüde hırsızlık var. Maske takmıştı. Bu jeneratörün fiyatı şu anda 15 bin lira, yazık, günah değil mi" diye konuştu.

Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA