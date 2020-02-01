Kasabın kapısını patisi ile tıklayıp kemik istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasabın kapısını patisi ile tıklayıp kemik istiyor - Son Dakika

Kasabın kapısını patisi ile tıklayıp kemik istiyor

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde sahipsiz bir köpek, kasap dükkanının kapısını patisiyle açarak açlığını haber veriyor.

Kasabın kapısını patisi ile tıklayıp kemik istiyor, System.String[]

Sivas'ın Zara ilçesinde sahipsiz bir köpek, kasap dükkanının kapısını patisiyle açarak açlığını haber veriyor.


Her sabah saat 10.00 sularında kasap dükkanının önüne gelen sahipsiz bir köpek, patisiyle kapıyı açarak, dükkan sahibinden yiyecek istiyor.


Konu hakkında açıklama yapan işyeri sahibi Furkan Eser (18), "Köpeğimiz sokak hayvanıdır. Doğumdan 15 gün önce dükkanımıza geldi. Ayağıyla kapıyı açarak bize açlığını belirtti. Kapıyı açıyor fakat içeri girmiyor" dedi.


Köpeğin kapıyı patisiyle açtıktan sonra dışarıda beklediğini söyleyen Eser, "Biz de köpeğimizin karnını doyurduk. Köpek doyduktan sonra bu durumu artık gündelik haline getirdi. 15-20 gündür her sabah saat 10.00 ile 11.00 arasında kapıyı patisiyle açarak bize geldiğini haber veriyor, biz de karnını doyuruyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Sabah, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
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