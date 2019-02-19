Son Dakika Haberleri: Kasaid'den Kadın Aday Sayısının Arttırılması Talebi

Kasaid'den Kadın Aday Sayısının Arttırılması Talebi

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Şube Başkanı Filiz Karayelli, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 93. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Kasaid'den Kadın Aday Sayısının Arttırılması Talebi, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği (KASAİD) Şube Başkanı Filiz Karayelli, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 93. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı.

Kadın haklarının uzun yüzyıllardır sadece ülkemizde değil, dünyada evrensel bir sorun olarak yer aldığına işaret eden Filiz Karayelli, "Oysa istediğimiz kadın görüşünü temsil edecek adayların önümüze konması ve karar mekanizmalarında yer almasıdır. Önümüzdeki yerel seçimlerden başlamak üzere meclis üyesi listelerinde fermuar sistemi uygulanarak kadınlarımızın da seçilebilir sıralarda eşit olarak yer almasıdır" dedi.

Belediye başkanı adaylarının belirlenmesi sürecinde zaten çok az olan kadın belediye başkanlarının bile yerlerinin korunmayıp aday gösterilmediklerini ve kadın aday sayısında azalma olduğunu esefle gördüklerini kaydeden Filiz Karayelli, "Bugün ancak Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle kadınlar olarak yıllarca ısrarla istediğimiz erkeklerle eşit düzeyde yüzde elli temsile ulaşabileceğimizi biliyoruz ve istiyoruz. Ülkemizi, beldemizi, ilimizi, ilçemizi yönetebilecek aklımızda, donanımımızda, yeteneğimiz de vardır ve mücadelemiz eşitlik sağlanıncaya kadar devam edecektir" diye konuştu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:32 Kaynak: İHA

Ayvalık, Balıkesir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Sanıkları Birbirini Suçladı Cinsel İstismara Uğrayan Anne, Kendini Asarak İntihar Etti

Hastaneye Yaralı Olarak Getirilen Kadının Annesi Olduğunu Öğrenen Hemşire, Gözyaşlarına Boğuldu Seda Akgül, Kendisini Güzel Bulmayan Bahar Candan'la Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 12:27:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasaid'den Kadın Aday Sayısının Arttırılması Talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]