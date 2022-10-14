Kasaları almak için duran kamyonete otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kasaları almak için duran kamyonete otomobil çarptı: 1 yaralı

14.10.2022 21:11
Kasaları almak için duran kamyonete otomobil çarptı: 1 yaralı

Antalya'da düşen kasaları almak için duran kamyonete arkadan otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'da düşen kasaları almak için duran kamyonete arkadan otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Ekmel Mahallesi D400 Karayolu üzerindeki köprünün çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 07 UR 738 plakalı kamyonetin üzerinde bulunan plastik kasalar yola düştü. Kasaların yola düştüğünü fark eden sürücü O.Y. düşen kasaları almak için yavaşladı. Bu sıra aynı yönde seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 07 UH 316 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın yolcu F.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, 112 ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kasaları almak için duran kamyonete otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasaları almak için duran kamyonete otomobil çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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