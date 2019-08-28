Son Dakika Haberleri: Kasalarına 711 milyar dolar girdi
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Kasalarına 711 milyar dolar girdi

16 dakika önce

OPEC üyesi ülkelerin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 711 milyar dolar yükseldi.

Kasalarına 711 milyar dolar girdi, System.String[]

OPEC üyesi ülkelerin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 711 milyar dolar yükseldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlenen bilgilere göre, söz konusu gelir artışında ham petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 08:40 
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