Kasalarına 711 milyar dolar girdi

OPEC üyesi ülkelerin petrol ihracından elde ettiği gelir geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak 711 milyar dolar yükseldi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerinden derlenen bilgilere göre, söz konusu gelir artışında ham petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu.