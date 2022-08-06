İran'da Muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da Muharrem ayı etkinlikleri

06.08.2022 22:49
İran'da Muharrem ayı etkinlikleri

Kaşan'ın Nuşabad şehrinde geleneksel dini ritüelden detay görüntüler Çocuk ve gençlerin yüzlerini siyah boya ile boyaması Hz.

Kaşan'ın Nuşabad şehrinde geleneksel dini ritüelden detay görüntüler

Çocuk ve gençlerin yüzlerini siyah boya ile boyaması

Hz. Hüseyn ve Ehl-i Beyti, cinler ordusu, cehennem melekleri, cennet perileri ve Yezid ordusunun Büyük ve görkemli gruplar halinde Kerbela'ya gelişini canlandırılması

Törenden detay görüntüler KAŞAN - Her yıl Muharrem ayının sekizinci günü, Kaşan'ın Nuşabad şehrinde yaklaşık bir asırlık geleneksel dini ritüel olan çadır kurma geleneği düzenlenmektedir.

Yaklaşık 1.500 sanatçının katıldığı bu tören, Hz. Hüseyn ve Ehl-i Beyti, cinler ordusu, cehennem melekleri, cennet perileri ve Yezid ordusunun Büyük ve görkemli gruplar halinde Kerbela'ya gelişini canlandırdı.

YORUMLAR
500
Ardahan'da icra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor Ardahan'da icra yolu ile çocuk teslim uygulaması son buluyor Erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı Erkeklere kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı
Kaynak: AA

Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:36 Galatasaray'dan tarihe geçecek hamleler! Dünya, 35 dakikada gelen iki yıldız transferi konuşuyor
22:23 İYİ Parti lideri Akşener, Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" sözlerine Bakan Soylu'nun açıklamalarıyla cevap verdi
22:03 Ünlü futbolcunun düğünde şaşkınlık yaratan olay! Gelini dansa kaldıran damat kendisi değilmiş
21:42 Galatasaray, Dries Mertens transferini KAP'a bildirdi
21:05 Galatasaray, Lucas Torreira transferi için görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi
20:53 Galatasaray transfer hamlelerine devam ediyor! Ünlü yıldız Justin Kluivert için Roma'ya teklif yapıldı
20:50 Şef Mehmet Yalçınkaya'nın annesini görenler şaşırıp kaldı: Hık demiş burnundan düşmüş
20:42 Dolmabahçe'de Beşiktaş kayıp! Rakip kaleyi göremediler
20:35 MasterChef Dilara'nın sosyal medya paylaşımları takipçilerini mest etti
20:20 Kocaeli'de konuşan Bakanı Soylu kalabalığa böyle bağırdı: Seçim akşamı Tayyip Erdoğan'ın önünde diz çökecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 22:49:45. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Muharrem ayı etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement