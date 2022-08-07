İran'da sıcak hava - Son Dakika
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İran'da sıcak hava

07.08.2022 17:02
İran'da sıcak hava

Kaşan kentindeki Niyaser Şelalesinden detaylar İranlılar ve turistlerin şelalede fotoğraf çekinmesi Şelalede serinleyen çocuklardan detaylar KAŞAN - Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan İranlılar, şelale ve süs havuzlarına akın etti.

Kaşan kentindeki Niyaser Şelalesinden detaylar

İranlılar ve turistlerin şelalede fotoğraf çekinmesi

Şelalede serinleyen çocuklardan detaylar KAŞAN - Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan İranlılar, şelale ve süs havuzlarına akın etti. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kaşan kentindeki Niyaser Şelalesi büyük ilgi görüyor. Iraklı turistlerin de ilgisini çeken bölgede, çocuklar uzun süre dizlerine kadar suyun içinde serinleme fırsatı buluyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da sıcak hava - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da sıcak hava - Son Dakika
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