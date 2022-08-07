Şelalede serinleyen çocuklardan detaylar KAŞAN - Hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek için yer arayan İranlılar, şelale ve süs havuzlarına akın etti. Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Kaşan kentindeki Niyaser Şelalesi büyük ilgi görüyor. Iraklı turistlerin de ilgisini çeken bölgede, çocuklar uzun süre dizlerine kadar suyun içinde serinleme fırsatı buluyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran'da sıcak hava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.