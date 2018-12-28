Son Dakika Haberleri: Kasap: Asmalı Mahallesi'nin Taşınması Talebi Vicdani Değil

Kasap: Asmalı Mahallesi'nin Taşınması Talebi Vicdani Değil

32 dakika önce

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Kızılkoltuk Köyü Asmalı Mahallesi'nin orman arazisi statüsünde olması gerekçesiyle taşınmasına tepki göstererek, Kütahya Valiliği ve Şaphane Kaymakamlığı nezdinde girişimlerde bulundu.

Kasap: Asmalı Mahallesi'nin Taşınması Talebi Vicdani Değil, System.String[]
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Kızılkoltuk Köyü Asmalı Mahallesi'nin orman arazisi statüsünde olması gerekçesiyle taşınmasına tepki göstererek, Kütahya Valiliği ve Şaphane Kaymakamlığı nezdinde girişimlerde bulundu.

Kasap, Kızılkoltuk köyündeki evlerin 60,70 yıl önce yapıldığına dikkat çekerek, "Burada yaşayan vatandaşlarımızdan bu kış gününde evlerini boşaltmalarını istemek hangi vicdana sığar" dedi.

Kasap, Kızılkoltuk köyündeki evlerin tamamında uzun yıllardır elektrik, telefon ve su aboneliği bulunduğunu, bölgede yaşayan vatandaşların uzun yıllardır emlak vergisi ödediklerini ve köydeki evlerin yeni yapı veya kaçak yapılaşma olmadığını belirtti.

Kasap, Kızılkoltuk köyüne yakın olan civar köylerde de aynı sorunda evlerin bulunduğunu, ancak ilgili yerleşimlere 2-B arazisi olarak tapularının verildiğini hatırlatarak, "Aynı uygulamanın Kızılkoltuk köyünde de gerçekleşmesi gerekir" diye konuştu.

Milletvekili Kasap, son olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, başta Kütahya Valiliği ve Şaphane Kaymakamlığı olmak üzere bölgede yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için her iki mülki idareyi de harekete geçmeye çağırdı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:21 Kaynak: İHA

Şaphane, Milletvekili, Kütahya, Güncel
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