KASAP DÜKKANINDA ASANSÖR DÜŞTÜ; 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da kasap dükkanındaki asansör, zemin kattan bodrum kata düştü. Asansörde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Ali Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kasap dükkanında çalışan Ş.T. ile M.A., iş yerinde zemin kattan bodrum kata inmek için asansöre bindi. Bu sırada asansör, halat dişlisinin kırılması nedeniyle bodrum kata düştü. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından asansörde sıkışan Ş.T. ile M.A.'yı çıkardı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.