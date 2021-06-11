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Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı - Son Dakika

Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı

11.06.2021 11:57

Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı Babasının alacağı olan kasabı kurşunladı, sırtından giren kurşun karnından çıktı Saldırganın işyerine girip kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı Antalya'da bulunan bir kasabın ortaklarından Selçuk Şimşek, işyerine gelen...

Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı

Babasının alacağı olan kasabı kurşunladı, sırtından giren kurşun karnından çıktı

Saldırganın işyerine girip kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da bulunan bir kasabın ortaklarından Selçuk Şimşek, işyerine gelen maskeli bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu. Yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesinde ameliyata alınan Selçuk Şimşek'in hayati tehlikeyi atlattığı, bilincinin yerinde olduğu bildirildi. saldırganın iş yeri önünde dolaşması ve sonrasında içeri girip kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Manavgat ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şeyh Şamil Caddesi üzerindeki kasap dükkanına gelen başında ve yüzünde maske bulunan bir kişi, işyerinin ortaklarından Selçuk Şimşek'i tabanca ile vurarak yaraladı. Şimşek'i vuran şüpheli yaya olarak işyerinden kaçarken, yaralanan Şimşek, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sırtının sol tarafından giren kurşunun karnından çıkması sonucu ağır yaralanan Şimşek, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı. Yaralının durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Saldırganın iş yeri önünde keşif yapıp beklemesi, ardından içeri girip tabancayla kurşun yağdırdığı anlar ile saldırı sonrası yaşanan panik, saldırgan ve çevredekilerin kaçtığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan, şüphelinin kimliğini belirleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ö.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı
Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı

Manavgat, Antalya, Selçuk, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kasap dükkanını böyle kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı - Son Dakika


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