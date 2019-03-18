Son Dakika Haberleri: Kasap Hırsızları Kamerada

Kasap Hırsızları Kamerada

59 dakika önce

Kasap hırsızları kamerada Hırsızların okuma gözlüğü çalması şaşırttıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasabı soyan 2 kişi güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kasap hırsızları kamerada
Hırsızların okuma gözlüğü çalması şaşırttı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kasabı soyan 2 kişi güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Kasabı soyan şahısların 4 bin lira para ve leptop çaldığı belirlenirken, dükkan sahibinin okuma gözlüğünü de çalmaları ise şaşırrttı.
Bitez mahallesinde bulunan Hakalan Kasabına sabahın erken saatlerinde 2 kişi girdi. Kasabın kasasına yönelen 2 şahıs önce dükkanı didik didik aradı daha sonra bozuk paralardan oluşan 4 bin lirayı, leptop ve Kasap sahibinin okuma gözlüğünü çaldı. Güvenlik kameraları ise o anları saniye saniye kaydetti.

Okuma gözlüğümü çaldılar
Kasap sahibi Mahmut Hakalan dükkanına gece hırsız girdiğini belirterek "sabaha karşı 2 hırsız dükkanıma girdi. 4 bin liraya yakın bozuk parayı, laptop ve okuma gözlüğümü çaldı" dedi.
Kasap çalışanı Mehmet Yesin ise para bozdurup kasaya koyduklarını ve sabah geldiklerinde kasanın boş olduğunu laptobun çalındığı söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:39 Kaynak: İHA

Muğla, Bodrum, 3. Sayfa
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