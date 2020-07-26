Kasap Kadir Şen: "Etleri poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın" - Son Dakika

Kasap Kadir Şen: "Etleri poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın"

Kasap Kadir Şen: "Etleri poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın" Uzun yıldır Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, Kurban Bayramına sayılı günler kala etlerin bozulmadan uzun süre saklamanın yollarını anlattı.

Kasap Kadir Şen: "Etleri poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın"

ESKİŞEHİR - Uzun yıldır Eskişehir'de kasaplık yapan Kadir Şen, Kurban Bayramına sayılı günler kala etlerin bozulmadan uzun süre saklamanın yollarını anlattı.

Kurban Bayramı'na bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar bir süredir bayrama yönelik kurbanlıklarını almaya devam ederken, kendi imkanına göre kimi büyükbaş, kimi ise küçükbaşı tercih ediyor. İslam dinin en önemli ibadetlerinden biri olan Kurban Bayramı sonrasında kurban sahipleri kurbanlık etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, belli bir miktarda eti ise akraba ve kendileri için saklıyor. Ancak hayvan kesiminde tecrübeli olmayan vatandaşlar, yılda bir kez yaptığı kurbanlık kesiminden başlayarak, kilogramlarca etini nasıl saklayacağı konusunda hata yapıyor. Dolayısıyla etler kısa sürede kokabilir, suyu, rengi ve birçok özellik kaybolabiliyor.

"Etler poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın, etler birbirine değdirmeden saklayın"

Eskişehir'de önde gelen kasaplardan biri olan Kadir Şen, Kurban Bayramından önce ve kurbanlık kesimi sırasında dikkat edilmesi gereken konularını dile getirirken, kurban etlerini uzun sürelik saklamaların inceliklerini anlattı.

Kadir Şen, kurbanlık etlerini saklarken kesinlikle poşete doldurarak saklamaması gerektiği söyledi. Şen, "Kurban bayramında vatandaşla kurbanlıklarını toplu kesim yerlerde kesiliyor. Kestikten sonra etleri sadece taşıma amaçlı poşetlere koyacaksınız. Ondan sonra evlere geldiği zaman etler birbirine değmemesine dikkat edeceğiz. Birbirine değdiği zaman sıcak etler yaşarır. Onun için etlerin birbirine değmemesini özen göstereceğiz. Etler birbirine değdiği zaman bozulur. Bundan sonra etleri kesinlikle poşette saklamayacağız. Poşeti sadece kasaplara ve ya kesim yerlerine gelip alırken taşıma amaçlı kullanacağız. Poşet kullandığında etin bekleme süresi azalır. Poşetle sakladığı zaman etler koklamayı başlar. Etler sağlığının bütün hijyeniğini kaybeder. Ondan sonra bayramın birinci gününde en azından 6-7 saat etler böyle açık alanda bırakacak ve daha sonra birbirine değmeden o şekilde saklanacak. Ani bir şekilde dolaba böyle tepilmeyecek. Hepsi bir yanda tepildiği zaman yani birbirine değen sıcak etler, rengini kayıp eder ve yaşarır ve sonra da kokmaya başlar. Mesela mutfak taşın üstüne koyacaksınız. Bir sofra bez yayıp mümkün olduğu kadar bir birine değmeden öyle soğuduktan sonra dolaba koyacaksınız. Mümkünse dolapta da yine bir birine değmesin etler. Bunlara dikkat edeceğiz" şekilden konuştu.

"Birinci gün kıyma yapmayacağız"

Kasap Kadir Şen, kurbanın birinci gününde etler sıcak olduğu için kıyma yapılmamasına tavsiye etti. Şen, "Birinci gün etler sıcak oluyor. Makineye girdiği zaman, zaten makine demir parçası girince kıymalar çamur gibi oluyor. Çamura dönüşüyor. Etler güzel bir randıman almıyor. Kıymanın rengi olmuyor. O da çok hoş olmuyor yani. O yüzden müşteriler ikinci günü geliyor ve diyor ki, 'bu ikinci gün çektiğim kıyma daha güzel oluyor'. Ben size söylüyorum, birinci gün yapılan kıyma güzel olmaz diyorum, ama müşteri sabır etmiyor. Yani kesinlikle ikinci gün yapılan kıymalar daha iyi olur. Etler dinlendiği için daha güzel oluyor. Randıman alıyor" diye tavsiye etti.

"Bıçaklar hazır olmalı"

Kasap Kadir Şen, kurban gününden önce kurbanlık kesilecek olan tüm bıçaklarını gerekirse bileterek, gerekirse yenisini alarak hazır bulundurmaları gerektiği öne sürdü. Kesim için hazır olmayan bıçaklar hayvana ıstırap gösterdiği söze alan Şen, "Ekmek bıçağına değil de daha çok kasap bıçaklarına, o bıçakları da daha önce bilenmesi lazım. Bıçaklar hazır olması lazım yani. Kesilecek hayvanları da ıstırap görmemesi lazım. Bıçağı bir seferde boyunda çaldığı gibi kesmesi lazımdır. Kesmedi mi?, hayvan ıstırap gördü mü?, kurbana zarar verir. O yüzden bıçaklarımızı biletmek önemli. Evde de et keserken, böyle bıçakları gıy gıy sürüte kıymık yaptırmayacağız. Bıçaklar hazır olursa, burduğu zaman tek seferde kesecek" diye konuştu.

Deriler soyarken dikkat

Eskişehirlilere kurban günü ve sonraki günlerde de hayvan kesiminde hizmet eden Şen, kurbanlık kesilecek yeri hijyenik olması ve deriler para ettiği için soyarken dikkatli olmalarını belirtti. Kadir Şen, "Vatandaş kendi kestikleri zaman kesim yerleri biraz daha hijyen olması lazım. Deriler mümkün olduğu kadar kasaplara yaptırmaları lazım, çünkü deriler para yaptığı için onu kesmeden, o şekilde satılması lazım. Deri de bir maliyettir. O yüzden ehli olan kişilere kestirseler daha iyi olur" dedi.

Bayram süreci boyunca diğer kasapları gibi vatandaşlara kurbanlık kesiminde yardımcı olan kasap Kadir Şen, bu hizmet hakkında şunları belitti:

"Biz bayram birinci gününden itibaren kendi dükkanımızda, buradan hizmet veriyoruz. Kurbanlıklarını getiren vatandaşların kurbanlıkların derisini soyuyoruz. Parçalıyoruz. Fiyatlar Geçen sene ile aynı, 75 lira parçalama ücreti. Getiren vatandaşlar hazırdan kasaptan alıyor, evine götürüp dolabına koyuyor hazır bir şekilde."

Şimdi satışlar düştü

Kurban Bayramı sürecinde kasaptan et alan vatandaşlarında azalma olduğu dile getiren Kadir Şen, son kasaplıktaki hareketliklerini şöyle anlattı:

"Bir hafta kala falan satışlar biraz tabi düşer. Ramazan bayramı gibi olmaz. İşler düşer. Millet artık kurbana girer kurbana hazırlık yapar. İşte kurbanlar alınır. Bizde işler o yüzde biraz düşer işler. Ancak şu şekilde olur; kurban kesemeyecek kişiler Arifeye bir gün kala et alır. Hem kendileri hem de alan eti dağıtırlar. 'Arife güne bir gün kala falan veya kurban gelinceye kadar evde etim, kavurmam, sarmam olsun' falan diyenler olur. Onlar da Arife günü veya Arifeye bir gün kala yine kasaplardan kıyma alırlar."

Kasap Kadir Şen: Etleri poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın

Kurban Bayramı, Eskişehir, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 01:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kasap Kadir Şen: 'Etleri poşetle saklamayın, 6-7 saat açık bırakın' - Son Dakika
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