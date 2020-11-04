Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak, öldürüldü - Son Dakika

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

VAN'ın Erciş ilçesinde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kardeşler hayatlarını kaybetti.

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