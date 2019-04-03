Son Dakika Haberleri: Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldırdı

Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldırdı

44 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi. Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe parke taşını fırlatan kadın, ardından köpeğin beslendiği kasap dükkanına girerek iddiaya göre iş yeri çalışanlarına da köpekler için kapı önüne kemik bırakmaları sebebiyle bağırıp çağırdı. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:11 Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum İşte İl İl TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Kura Tarihleri
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 12:55:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]