Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldırdı
21 dakika önce
Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe, parke taşıyla saldırdı O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdıANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı.
Kasap önünde kemik bekleyen köpeğe, parke taşıyla saldırdı
O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı
ANTALYA - Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde bir kadın, kasap dükkanı önünde beslenen köpeğe parke taşı fırlattı. Taş köpeğe isabet etmezken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Yayla Mahallesi
Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kasap dükkanı önünde beslenen sokak köpeğine sinirlenen bir kadın, eline aldığı parke taşıyla dükkanın önüne geldi. Yaklaşık 20 metre uzağındaki köpeğe parke taşını fırlatan kadın, ardından köpeğin beslendiği kasap dükkanına girerek iddiaya göre işyeri çalışanlarına da köpekler için kapı önüne kemik bırakmaları sebebiyle bağırıp çağırdı. Tüm bu anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:47 Kaynak: İHA
Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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