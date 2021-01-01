"Kasap Şevki"nin hayatı tanıştığı yapımcıyla değişti - Son Dakika

"Kasap Şevki"nin hayatı tanıştığı yapımcıyla değişti

01.01.2021 11:09

İstanbul'da kasaplık yaparken oto yıkamacıda tanıştığı yapımcının yönlendirmesinin ardından sinema sektörüyle tanışan Şevki Özcan, 18 yılda 400'e yakın sinema ve dizide rol almanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da kasaplık yaparken oto yıkamacıda tanıştığı yapımcının yönlendirmesinin ardından sinema sektörüyle tanışan Şevki Özcan, 18 yılda 400'e yakın sinema ve dizide rol almanın mutluluğunu yaşıyor.

İstanbul'da dünyaya gelen 50 yaşındaki Özcan, 32 yaşına kadar kasap dükkanını işletti. Arkadaşını ziyarete gittiği oto yıkamacıda yapımcı Caner Gül ile tanışan Özcan'ın hayatı, o günden sonra tamamen değişti.

"Gel seni dizide bir bölüm oynatalım." denilerek bir yapımda küçük rol verilen Özcan, bir süre sonra bu sektörden gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

Kasap dükkanını kapatan Özcan, 18 yıllık meslek hayatında 400'e yakın sinema ve dizide rol aldı.

"Sert karakterleri oynama misyonu üstlendim sanırım"

Faust Yapım tarafından dijital platformlarda yayınlamak üzere çekimleri yapılan "İki Buçuk Mafya" adlı dizide rol almak için Antalya'ya gelen Özcan, AA muhabirine, sinema eğitimi almadığını, sektördeki tabirle "alaylı" bir oyuncu olduğunu söyledi.

Kendisinin doğal bir insan olduğunu aktaran Özcan, zamanla oyunculuk yeteneğini geliştirdiğini dile getirdi.

Oyunculuğun çocukluk hayalleri arasında hiç olmadığını anlatan Özcan, "Tamamen tesadüf eseri sinemaya adım attım. Kendime göre de şu an kariyerimin zirvesindeyim. Çok büyük iddialarım yok. Bana verilen rollerin hakkını vermeye çalışıyorum." dedi.

Özcan, küçük yaşlarda eğitimli olarak sinemaya atılsaydı her şeyin daha farklı olabileceğini dil getirerek şöyle devam etti:

"Daha farklı konumda olabilirdim. Filmlerde sert karakterleri oynama misyonu üstlendim sanırım. Hep sert karakterleri oynadım. Aslında naif bir insanım. Komedi filmlerinde de oynayabilirim ancak sektör henüz o yönümü keşfetmedi. İzmir'de birkaç kişi, 'Hep mafya babasını oynuyorsun. Mafya babalığını bize de göster bakalım.' dedi. Ciddi ciddi beni darbedeceklerdi. Uzun süre alttan alıp onların sadece film olduğunu zor izahat ettim."

- "Her film küfür yaparak olmuyor"

Türk sinema sektörünün gelişen teknolojiyle büyüdüğünü vurgulayan Özcan, önceden zorlu şartlarda inanılmaz performansların gösterildiğini ifade etti.

Önceleri hem topluma bir şeyler öğretilip, hem de mizah tarafının ortaya konulduğunu aktaran Özcan, "Şimdi baktığımız zaman küfürler çok ilgi görüyor. Her film küfür yaparak olmuyor. Benim de çocuğum var, izliyor. 'Baba bu niye böyle?' diye sorduğunda cevabını veremiyorum, bazen utanıyorum." diye konuştu.

Şevki Özcan, İstanbul, Antalya, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Kasap Şevki'nin hayatı tanıştığı yapımcıyla değişti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yılbaşı büyük ikramiyesi Akhisar'da satılan bir bilete isabet etti Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Beren Saat ve Kenan Doğulu, yeni yılı dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Üsküdar'da yalnız yaşayan genç evinin önünde ölü bulundu Fransız gazeteciden dikkat çeken Erdoğan yorumu: Oyun değiştirici lider Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti
Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrasında söndürüldü         
10:12
Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi Büyükçekmece'de yarım milyonluk gaspı vatandaş engelledi         
09:41
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın! 29 kişiye ceza yağdı         
08:17
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla Belbuka kalekol üs bölgesindeki askerlerle girdi         
07:48
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı         
22:48
O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde Nazlı Çelik'in sahne performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı         
21:51
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak         
17:29
Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu         
17:22
Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı Cesur bikinisiyle havuzda poz veren Kylie Jenner, 9 milyondan fazla beğeni aldı         
15:57
Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti         
15:29
Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldı         
15:09
"Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti         
15:07
Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı         
14:16
Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi Hatay'da değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi         
12:23
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 11:36:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kasap Şevki"nin hayatı tanıştığı yapımcıyla değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei