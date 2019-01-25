Son Dakika Haberleri: Kasap ve Kahveci'den Başkan Ataç'a Ziyaret

Kasap ve Kahveci'den Başkan Ataç'a Ziyaret

2 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci ile makamında bir araya geldi.

Kasap ve Kahveci'den Başkan Ataç'a Ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci ile makamında bir araya geldi.

Ziyarette konuklar Başkan Ataç'a Kütahya'da gerçekleştirdikleri faaliyetler ve seçim çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ataç da uzun bir sürenin ardından CHP'nin, Kütahya'da milletvekili çıkarması ile mutlu olduğunu ifade ederek bu başarının yerel seçimlerde de devam etmesini temenni etti. Kasap ve Kahveci de Başkan Ataç'ı başarılı belediyecilik çalışmalarından dolayı tebrik ederek misafirperverliği için de teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:17 Kaynak: İHA

Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi, Kütahya, Güncel
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