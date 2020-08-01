Kasap ve şarküterilerde kıyma çektirme mesaisi - Son Dakika

Kavak ilçesinde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından Kavak'ta birçok vatandaş, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için şarküteri ve kasaplara gitti.

Soğuksu Mahallesi'nde kasap işleten Şerif Tağmat, AA muhabirine, iş yerinde kıyma çekimi sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sosyal mesafe kurallarına riayet edildiğini söyledi.

Vatandaşların kıyma çektirmek için genelde kasapları tercih ettiğini dile getiren Tağmat, "Vatandaşlar, sokak ve mahalle aralarında sağlıksız koşullarda kıyma çekmek için tezgah kuranları tercih etmiyor. Kasap ve şarküterilere gidiyor. İş yerinin içine maske takan 2-3 müşteri kabul ediyorum. Geçen yıl yaklaşık 10 ton kıyma çektim." dedi.

Tağmat, kıyma çekim ücreti olarak kilogram başına 1,5 lira aldığını kaydetti.