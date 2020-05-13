Kasaplar çarşısında sıcak asfalt serim hazırlığı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından Kasaplar Çarşısı'nda bir süre önce başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. İçme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenerek yağmur suyu hattı döşenen çarşı içerisinde sıcak asfalt serimi öncesinde PMT dökümüne başlandı.



Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Kasaplar Çarşısı'nda yürütülen altyapı çalışmaları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Müdürlüğü tarafından eski pik ve asbestli borulardan oluşan içme suyu hattı ve kanalizasyon hattı tamamen yenilenen Kasaplar Çarşısı'nda daha önce bulunmayan yağmur suyu hattı da yine belediye ekiplerince oluşturuldu. Çarşı içerisinde yaklaşık 250 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşeyen belediye ekipleri yaya kaldırımlarını da yenileyerek bordür çekimini de tamamlandı. Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sıcak asfalt için hazırlıkların yapıldığı çarşı merkezindeki yola PMT serimi başladı.



Zemin iyileştirme ve PMT seriminin ardından Kasaplar Çarşısı'nda sıcak asfalt dökümü gerçekleştirilerek çalışmalar sona erdirilecek. - NEVŞEHİR