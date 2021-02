Kasaplar Federasyonu Başkanvekilinden ete zam çıkışı: Vatandaşı rahatsız etmez

Geçen hafta Antalya Hali'nde 4 tane eriğin 60 TL satıldığını söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, bir kilo kıyma fiyatıyla yarışan erikten sonra 3-5 TL gelen zammın lafının edilmemesi gerektiğini söyledi. Yardımcı, 1 yıldır ete zam gelmediğini belirterek vatandaşın zam karşısında rahatsız olmadığının altını çizdi.

"ET TÜRKİYE'DEKİ EN UCUZ GIDA MADDESİ"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanvekili Osman Yardımcı, Türkiye'de en ucuz gıda maddesinin et olduğunu söyleyerek, "Semtine göre et fiyatları değişiklik gösterebilir. 3-5 TL büyük bir zam değil 1 senede. 5 lira zam gelse bile biz 3 lira koyduk üzerine. Kıyma 57 liraydı 60 lira oldu. 1 kilo kuşbaşı et de 62 lirayken 65 liraya çıktı. Ben bu zamana kadar vatandaşın et fiyatına bir tepki gösterdiğini görmedim. Vatandaş bu zammın geleceğini biliyordu. Tavuğa 1 lira zam geldi bu olayı çok büyüttüler. Yediğimiz, içtiğimiz et. İnsan sağlığı için en önemli madde et. Yine söylüyorum, et Türkiye'deki en ucuz gıda maddesi" diye konuştu.

"PANDEMİNİN EN BÜYÜK İLACI ET"

Etin korona aşısından daha faydalı olduğunu söyleyen Osman Yardımcı, "Zam bizim için her zaman zarardır. Bence gelen 3 TL zam çok normal. 3-5 lira arası iyi ondan fazlasının gelmesini istemiyoruz. Çünkü vatandaşın alım gücü olmalı. Biz sadece kendimizi değil tüketiciyi de düşünüyoruz. Geçen gün 4 tane erik, 60 TL idi. Bir kilo kıymada 60 TL. Et yine ucuz. Vatandaş, etini alıyor. 4 tane erik bir kişiyi doyurmaz ama 1 kilo kıyma 10 kişiyi doyurur. Biz vatandaşın yanındayız, etin fiyatı gayet uygun. Devlet, vatandaş ve esnaf bir. Biz vatandaşa ucuz vereceğiz, o da gıdasını alacak. Ben iğne, aşı falan bilmiyorum. Pandeminin en büyük ilacı et. Etini, kelleni, kokorecini, sakatatını yiyeceksin. Sabah, öğle, akşam bana et verin yerim" şeklinde konuştu.