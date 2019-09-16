Son Dakika Haberleri: Kasaplar ve celepler dernekleşiyor
Son Dakika Yaşam Haber

Kasaplar ve celepler dernekleşiyor

41 dakika önce

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan kasaplar ve celepler bir araya gelerek dernekleşiyor.

Kasaplar ve celepler dernekleşiyor, System.String[]

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bulunan kasaplar ve celepler bir araya gelerek dernekleşiyor.


Türkiye'de hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Yenişehir'de bulunan kasaplar ve celepler dernekleşiyor. Kurucu Dernek Başkanı Kasap Yıldıray Kaplan, "Yenişehir et ve et ürünleri bakımından oldukça zengin. Türkiye'de önemli bir yere sahip, potansiyeli büyük bir ilçemiz. İlçemizde bulunan kasaplar ve et tedarikçilerimiz celepler ile bir araya gelerek dernekleşmeye karar verdi. İlçemizin ve ürünlerimizin tanıtımı için gün birlik beraberlik olma günüdür. Kuruluş aşamasında olan Yenişehir Kasaplar ve Celepler Derneğimiz önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak. Yeni kurulan derneğimizin ilçemize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.


Yönetim kurulunda Yıldıray Kaplan, Osman Toy, Hüseyin İşsever, Mustafa Ayma, Ömer Duğan, Şenol Ersoy, Mustafa Titiz, Mümin Sapmaz bulunuyor. - BURSA

Yenişehir, Türkiye, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Putin Türkiye'deyken Rusya'dan S-400 çıkışı: Parçalarının Türkiye'de üretilmesi mümkün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:11:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasaplar ve celepler dernekleşiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]