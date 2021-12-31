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Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor - Son Dakika

Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor

31.12.2021 10:01

Adana'da et fiyatlarında indirime gidilirken, bazı zincir marketlerde ise fiyatlar cep yakıyor.

Adana'da et fiyatlarında indirime gidilirken, bazı zincir marketlerde ise fiyatlar cep yakıyor. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Bizler fiyatları düşürdük. Marketler de fahiş fiyatlardan vazgeçsin" dedi.

Bazı zincir marketlerde kemiksiz kuzu eti 110 ile 120 lira arasında satılırken kemikli kuzu etiyse 100 ile 110 lira arasında satılıyor. Adana Kasaplar Çarşısı'ndaysa fiyatlar yaklaşık yüzde 40 düştü. Kemiksiz kuzu eti 75 liraya, kemikli kuzu etiyse 65 liradan satılıyor.

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kasapları inceledi. Yağmur, "Adana olarak et fiyatlarını düşürdük. Şu anda 75-80 lira arasında kemiksiz kuzu etinin fiyatı değişiyor. Kemikli et de 65-70 lira arasında satılıyor. Bu fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. KDV'nin yüksek olması nedeniyle şu an daha fazla düşüremiyoruz ancak KDV düşerse kemiksiz kuzu etinin fiyatı 60 liraya kadar düşer" dedi.

Marketlerdeki fahiş fiyatlara da değinen Başkan Yağmur, "Marketler 120-130 liraya et satıyor. Fırsatçılık yapmasınlar. Biz esnafımızın yanındayız, marketler de denetlensin ve fiyatlar düşürülsün" ifadelerini kullandı.

"130 LİRAYA ET SATAN VAR"

Kasap Rıdvan Ökmen ise fiyatların daha da düşeceğini aktararak, şunları söyledi:

"Adana Kasaplar Çarşısı'nda hem hesaplı hem de indirimli şekilde kaliteli et vermeye çalışıyoruz. Şu anda kemiksiz kuzu etini 75 TL'ye vermeye çalışıyoruz. Büyük marketlerin indirim yapmalarını istiyoruz. 130 liraya et satan var. Rica ediyoruz halkımıza ucuz et yedirsinler."

Et almaya gelen Abdullah Yılmaz isimli vatandaş ise fiyatların düşük olduğunu belirterek, "Burada fiyatlar çok iyi. Marketlerde daha pahalı. Buralar çok makul. Marketlerde fiyatlar düşmedi" dedi.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay-İHA)

Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor
Kasaplarda et fiyatları düştü, zincir marketlerde cep yakıyor

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Avrupa Birliği, Adana, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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