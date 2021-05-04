Kasaplardan 'kelle eti' önerisi - Son Dakika

Kasaplardan 'kelle eti' önerisi

04.05.2021 00:57
Kasaplardan 'kelle eti' önerisi, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, son zamanda gündeme gelen yapay et tartışmasına ek olarak, ucuz et yemek isteyen vatandaşların fiyatı normal etten yarı yarıya daha ucuz olan kelle etini tercih edebileceklerini söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, son zamanda gündeme gelen yapay et tartışmasına ek olarak, ucuz et yemek isteyen vatandaşların fiyatı normal etten yarı yarıya daha ucuz olan kelle etini tercih edebileceklerini söyledi.

Hayvandan alınan kas kök hücresi ile laboratuvar ortamında yapay et üretilmesine ilişkin tartışmalar sürerken; Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen'den "kelle eti" önerisi geldi. Özellikle Kovid-19 salgını döneminde vatandaşların sakatata olan ilgisinin arttığının altını çizen Ömür Şen, fiyatı normal dana etinin yarısı olan kelle etiyle sucuk, kıyma, yahni, köfte gibi 5-6 çeşit yemek yapılabileceğini ifade etti.

"Ne olduğu belli olmayan yapay et yerine kelle eti yenilebilir"

Kelle etinden birçok çeşit yemek yapılabileceğinin altını çizen Başkan Şen, "Vatandaşımız yapay et gibi ne olduğu belli olmayan şeyler yerine kelle eti yiyebilir. Bunların yanı sıra paça, sakatat, ciğer, işkembe gibi ucuz etler yiyebilir. Bugün bir kelle etinden 5-6 çeşit yemek yapılabiliyor. Bununla köfte yapılır, paça yapılır, yahni yapılır, haşlamasını yapabiliriz. Dana kellesinde dil vardır, ondan söğüş yapılır. Kelleden beyin çıkar. Beyini de salata ya da Arnavut ciğeri gibi unla kızartıp yiyebilirsiniz. Kelle çok büyük değilse komple haşlayıp yahni yapabilirsiniz. Bence beyin kemiği, ilikten daha faydalı. Kellenin yanaklarından soyulan etle her türlü yemek yapılabilir. Bu et kıyma çekilip köfte de yapılabilir. Kelle etinden sucuk da yapılır. Bir kelleden 5-20 kilo arası et çıkar. Bu kellenin büyüklüğüne göre değişir" dedi.

"Normal etin kilosu 60, kelle etinin kilosu 30 TL"

Kelle etinin normal ete göre çok ucuz olduğunu ve aralarında da belirli bir fark olmadığını dile getiren Şen, "Normal dana kıymasının kilosu ortalama 60 TL'den satılıyor. Kuşbaşı da 65-70 TL civarında satılıyor. Kelle etinin kilosu ise 30 TL'den satılıyor. Kelle eti ile normal et arasında fiyat olarak yarı yarıya bir fark var. Sığır etiyle kelle eti arasında tat olarak pek bir fark olduğunu da düşünmüyorum. Bence ucuz olacak diye yapay eti denemektense kelle eti veya sakatat denemek daha yararlı olacaktır. Vatandaşın kelle etine ve sakatata olan ilgisi pandemiden dolayı biraz daha arttı. Profesörlerin de açıklamaları sonrasında vatandaşlar kelle-paçanın faydalarını öğrendi. Buna bağlı olarak pandemide sakatata olan ilgi yüzde 50 arttı diyebiliriz. Sakatata olan ilginin et fiyatları ile de bir ilgisi mutlaka vardır" diye konuştu. - SAMSUN

Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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