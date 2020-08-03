Kasapların yoğun mesaisi - Son Dakika

Kasapların yoğun mesaisi

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Kurban Bayramı'nda 'randevulu kurban kesimi' uyguladıklarını aktardı.

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TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl Kurban Bayramı'nda 'randevulu kurban kesimi' uyguladıklarını aktardı. Saat 05.30 itibarıyla mesaiye başladıklarını, 02.00'ye kadar çalıştıklarını belirten Yardımcı, bu sene kasapların yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

Osman Yardımcı, önceki yıllara göre yoğun çalıştıklarını anlattı. Koronavirüs nedeniyle yoğunluk oluşmaması için randevulu kurban kesimi uygulamasına geçtiklerini belirten Yardımcı, eti hazırlanan müşteriyi arayarak, gelecekleri saati söylediklerini aktardı. Bu sayede mezbahanelerde ve kasaplarda müşteri yoğunluğu oluşmadığını hatırlatan Osman Yardımcı, kasapların bu dönemde daha çok çalıştığını söyledi.

02.00'YE KADAR MESAİPandemi nedeniyle Kurban Bayramında çok dikkat edilmesi gerektiğini aktaran Osman Yardımcı, verilen hizmetlerde tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Hijyen kurallarına da dikkat ettiklerini belirten Yardımcı, saat 05.30 itibarıyla mesaiye başladıklarını, iş yoğunluğuna göre saat 02.00'ye kadar çalıştıklarını belirterek, "Bu sene geçen seneye göre daha yoğun çalışıyoruz. Ama işin fazlalığından değil. Randevu usulüyle müşteri geliyor. Biz herkesin etlerini hazırlayıp veriyoruz. Kurallara uyduğumuz için 1 saat yerine 2 saat çalışıyoruz. İşin çokluğu ya da azlığı önemli değil. Ama sistem yorucu. Kurallara uymak için verilen talimatlara uyuyoruz" dedi.ET MÜŞTERİNİN İSTEĞİNE GÖRE TESLİM EDİLİYORMüşterinin talebine göre kurbanlıkları kıyma, pirzola, kuşbaşı gibi ayırdıklarını anlatan Yardımcı, "Müşteriye istediği şekilde etleri teslim ediyoruz. Eve gittiği zaman ellerini sıcak sudan soğuk suya koymasına gerek kalmıyor. Hepsini özenle hazırlıyoruz" diye konuştu.ETE ZAM YAPILMADIOsman Yardımcı, 1 kilo kıymayı çektirme fiyatının 2 yıldır 3 TL olduğunu belirtti. Et fiyatlarına bu dönemde zam yapılmadığını vurgulayan Yardımcı, "Bu sene kurbanın kilosu 60-70 TL'ye geldi. Et düşmedi ama fiyatlar yerinde saydı. Her sene kurbanda zam gelirdi ama bu sene yapılmadı. Et fiyatları düşerse üretici de batar. Şu an kıymanın kilosu 50-60 TL. Bonfile bir danada 4 kilo çıkıyor. Kıymayla aynı bazda değil. 1 kilo pirzolada yüzde 30 fire vardır. Bu fireyi kasap çektiği zaman o pirzola tabi ki 90-100 TL'ye satılır. Normal kıyma 55 TL, yağsız kıyma 60 TL, kuşbaşı 60 TL, düz biftek 65 TL, antrikot 70 TL'den satılıyor" dedi.'RANDEVULU SİSTEM DAHA İYİ OLDU'Kasap dükkanına et almaya gelen İbrahim Alkan (35), "Geçen sene dükkanın içi çok yoğundu. Bu yıl randevulu çalışıldığı için daha iyi. Etimi bırakmıştım. Telefonla arayıp etimin hazır olduğunu söylediler. Şimdi de etimi almaya geldim. Bu randevulu sistem daha iyi oldu. Eti alıp gideceğim. Sadece dolaba yerleştirme işi kaldı" diye konuştu.'BEKLEME OLMUYOR'

Bir başka müşteri Bülent Kaplan, "Sistem çok güzel. Dünden etimizi parçalanması için bıraktık. Eti almamız için sabah telefonla aradılar. Etimizi parçalanmış bir şekilde alıyoruz. Böyle daha güzel, bekleme oluyor" dedi.


Kurban Bayramı, Osman Yardımcı, Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 12:58

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kasapların yoğun mesaisi - Son Dakika
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