Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı - Son Dakika

Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı

Bu Kurban Bayramı'nda da kural bozulmadı. Zonguldak'ta kurban kesimi sırasında hayvan darbeleri ve bıçaklarla çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı. Kasaplardan birinin aldığı bıçak darbesiyle parmağı koptu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyenler, valilik ve belediyelerin gösterdiği yerlerde ibadetlerini yerine getirdi. Bazı kasaplar, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralandı. 12 KİŞİ HASTENEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI Yaralananlar kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Zonguldak'ta öğle saatlerine kadar çeşitli hastanelerde toplam 12 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi. BİR KASABIN PARMAĞI KOPTU Hayvan kesimi sırasında bıçak darbesiyle parmağı kopan bir kişi, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Son Dakika

Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı

Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu

Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti

İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz

Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu