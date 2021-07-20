Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıkları kesmek isteyenler, valilik ve belediyelerin gösterdiği yerlerde ibadetlerini yerine getirdi. Bazı kasaplar, hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralananlar kendi imkanlarıyla hastanelere başvurdu. Zonguldak'ta öğle saatlerine kadar çeşitli hastanelerde toplam 12 kişinin tedavi altına alındığı öğrenildi.
Hayvan kesimi sırasında bıçak darbesiyle parmağı kopan bir kişi, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı - Son Dakika