Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Son Dakika Güncel Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Kasapoğlu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:00 Kaynak: AA
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