Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasının açılışında konuştu. (1)

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