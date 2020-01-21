Kasapoğlu: "2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: '2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük' - Son Dakika

Kasapoğlu: "2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük"

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasının açılışında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasının açılışında konuştu. (1)

Kasapoğlu: 2020 Tokyo'da sizlerden ümidimiz, umudumuz çok büyük

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:12 Kaynak: AA
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