Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "31 Martta Ülkemizin Yerel Yönetimdeki O Hizmet Anlayışını Daha da Yukarılara Taşıma...

Kasapoğlu: "31 Martta Ülkemizin Yerel Yönetimdeki O Hizmet Anlayışını Daha da Yukarılara Taşıma...

1 saat önce

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:17 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mehmet Kasapoğlu, Güncel
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