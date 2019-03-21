Kasapoğlu: "31 Martta Ülkemizin Yerel Yönetimdeki O Hizmet Anlayışını Daha da Yukarılara Taşıma...
1 saat önce
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklaması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:17 Kaynak: AA
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