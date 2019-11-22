Kasapoğlu: 50 yıllık icraatı 17 yılda yaptık

"Futbolu tüm paydaşlarını birlikte konuşmak, geleceğini tasarlamak önemli bir açılım, misyon" diyen Kasapoğlu, birçok ülkenin 40-50 yıllarda yapacağı tesisleri 17 yılda gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Futbol ekonomisi 50 milyar doları aşmıştı. Avrupa'da bu ekonominin 3'te 2'sini tek başına yürütüyor. Elde ettikleri gelir 15-18 milyar Euro arasında. Ülkemize baktığımız zaman ise sadece Süper Lig'in değeri 615 milyon Euro."



Seyirci artışı çok üst düzeyde



"Futbol endüstrisinin dominolarından biri olmak için bütüncül bir bakış açısıyla bakmalıyız. Premier Lig'i örnek aldığımızda orası bir şirket ve bu şirket en üst yetenek, dolu tribün hedefleriyle kurulmuş bir yapı. Kurulum kadar pazarlama da önemli. 27 yılda Premier Lig'in bu noktaya gelmesinin sebebi hızlı oyun, oynanan oyununun cazibesi, ligin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar, statların tamamına yakınının dolu olması. Premier Lig, İngiltere devletine 2.1 milyon Sterlin vergi üretmiş durumda. Bugün Süper Lig'in seyirci ortalamasını Avrupa'da en yüksek oranda artıran liglerden biriyiz."



Ligin geliri 4 milyar doların üzerinde



"Sahip olduğumuz tesisler, altyapı imkanlarımız, hepimizin malumu. Birçok ülkenin 40-50 yılda yapacağı tesisleri, 17 yıl gibi bir zamanda gerçekleştirdik. UEFA raporunda yer aldığı üzere Avrupa'nın en modern statlarına, en kaliteli tesislerine sahibiz. Futbolun şahlanışını hep birlikte göreceğimize inanıyorum. Süper Lig kulüplerinin toplam borcu 15 milyar dolara yakın. Ligin toplam geliri ise 4 milyar doların biraz üstünde. Her yıl 10 milyara yakın açık yaşadığımız görülüyor. Bunun bu şekilde devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. Yönetimler sportif başarıya değil finansal disipline odaklanmalı."



Taraftarı sığ kavgadan uzaklaştırmalıyız



"Her açından pozitif futbol anlayışına yönelmemiz lazım. Sponsorlar spor ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri. Sponsorların var olmalarını sağlamalıyız. Sponsorların kaçış nedenlerini ciddi analiz etmemiz lazım. Küresel rekabet alanında özel sektörden gelecek açıklarımızı sadece devlet destekleri üzerinden kapatmak devleti sponsor yapar. Sığ kavgalardan seyircilerimizi başka yöne çekmemiz lazım."