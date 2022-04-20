Kasapoğlu: "81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek" - Son Dakika
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Kasapoğlu: "81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek"

20.04.2022 13:00

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden görüntüler Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle selfi fotoğraf çekiminden görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden görüntüler

Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle selfi fotoğraf çekiminden görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtım toplantısında konuştu. (3)

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Mehmet Kasapoğlu, Tuzla Belediyesi, Ankara, İyilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasapoğlu: '81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasapoğlu: "81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek" - Son Dakika
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