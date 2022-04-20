Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinden görüntüler
Bakan Kasapoğlu'nun öğrencilerle selfi fotoğraf çekiminden görüntüler ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Tuzla Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek "İyilik Şampiyonası"nın tanıtım toplantısında konuştu. (3)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu: '81 İlimizde, Tuzla Belediyesinin yakmış olduğu bu ateşle artık zaman iyilik için işleyecek' - Son Dakika