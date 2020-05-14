Kasapoğlu: "Amacımız bu ülkenin sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam... - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Kasapoğlu: 'Amacımız bu ülkenin sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam... - Son Dakika
Kasapoğlu: "Amacımız bu ülkenin sporda da zirveye olan yürüyüşünü güçlü bir şekilde devam...
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Antrenörlerin konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Antrenörlerin konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde bulunan antrenörlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi. (2)
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14.05.2020 22:36:32. #1.13#
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