Kasapoğlu: "Yurtlarımız üzerinden kimsenin istismar siyaseti gütmesine, yıpratma çalışmalarına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz" - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtları üzerinden kimsenin istismar siyaseti gütmesine, yıpratma çalışmalarına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Kasapoğlu, gazete, televizyon ve ajansların Ankara temsilcileriyle Bakanlık'ta yaptığı sohbet toplantısında, 2021'in Bakanlık, gençler ve sporcular açısından heyecan, mutluluk ve sevinçlerle dolu olduğunu, geçen yılki olimpiyat sürecinde de bu duyguların yaşandığını söyledi.

Kovid-19'un her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da hissedildiğini dile getiren Kasapoğlu, "Pandeminin, uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere en önemli etkilerinden biri olimpiyatların etkilenmesiydi. Biz de bu süreci, sporcularımız için asla hedeflerden sapma, motivasyon, kondisyon kaybı değil, bilakis bir avantaja dönüştürme süreci olarak gördük. Bakanlık olarak hem sporcularımızın kondisyonlarını korumak hem mental anlamda bir geriye düşme olmaması için büyük mücadele verdik." dedi.

2021 olimpiyatları ve paralimpik oyunlarının Türkiye için tarihe geçen başarılarla dolu, yeni birtakım başlangıçların ortaya konulduğu bir dönem olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, madalya sayısı, madalya dağılımındaki branşların çeşitliliği ve performansın yanında sporcuların temsil gücünün pek çok yönüyle akıllara kazındığını belirtti.

Bakan Kasapoğlu, bunların tesadüfi olmadığını, bu konuda ortaya konulan bir çabanın, sistemin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin son 20 yıldaki spor tesisleşmesini, altyapının güçlendirilmesi çalışmalarını anlatan Kasapoğlu, şunları paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken başlattığı bir spor seferberliği var İstanbul'da. Onun, AK Parti iktidarıyla birlikte son 20 yılda adeta Türkiye'nin dört bir yanında illeri, ilçeleri, beldeleri ve köyleriyle muhteşem bir seferberliğe dönüştüğünü görüyoruz. Stadyumları, salonları, atletizm pistleri, havuzları, olimpik branşları için yapılmış hazırlık merkezleriyle hakikaten çok ciddi bir altyapının sonucunda da bu yıl ilk kez okçulukta, ilk kez jimnastikte, ilk kez karatede, ilk kez boksta aldığımız madalyalar var. Atletizmde çok başarılı dereceler var. Yüzmede çok ciddi emareler var."

"Şu an 11 milyon lisanslı sporcu var"

Lisanslı sporcu sayısında müthiş bir artış yaşandığını aktaran Kasapoğlu, şu an 11 milyon lisanslı sporcunun bulunduğunu ifade etti.

Sporcu havuzunun genişlemesinin önemine değinen Kasapoğlu, "Bakanlık olarak temel amaçlarımızdan biri, sporun tabana yayılması. İstisnasız her vatandaşımızın kadınıyla erkeğiyle, özellikle bunun altını çiziyorum, 'kadın odaklı spor' bizim en önemli politikalarımızdan biri, genciyle yaşlısıyla, özellikle engelli vatandaşlarımıza yönelik de spor erişimini güçlendirmek." diye konuştu.

"Yeteneklerin keşfi hayati önemde"

Yeteneklerin keşfi konusunun hayati önemde olduğuna da işaret eden Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeteneklerin keşfinin tesadüfe bırakılmaması en büyük amacımız. O yüzden ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflardaki gençlerimizi yetenek taramasına tabi tutuyoruz. Bilimsel yöntemlerle, 10 farklı değişkeni inceleyerek, gerek milli eğitimle gerek üniversitelerimizle çok ciddi bir iş birliğimiz var. Şu an itibarıyla 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramasını gerçekleştireceğiz. İlkokullarda ve sonrasındaki süreçte de hem sporcularımızın, gençlerimizin spora yönlendirilmesi söz konusu hem de yetenek olarak tespit ettiğimiz gençlerimizin bu anlamda bire bir takibi, sporcu hazırlık merkezlerimizde olsun, olimpiyat hazırlık merkezlerimizde olsun onların yakından ilgilenmesiyle önemli bir süreci de yürütmüş olacağız."

"Türkiye'nin her yerinde modern tesisler görülebilir"

Türkiye'nin her yerinde Bakanlık'ın modern tesislerinin görülebileceğini dile getiren Kasapoğlu, sadece statlar değil, salonlarıyla, havuzlarıyla, açık kapalı kortlarıyla pek çok alanda kış ve yaz sporlarına yönelik ayrı tesisleşmelerin bulunduğunu anlattı. Bakan Kasapoğlu, bunun 20 yılda ilmek ilmek dokunan çalışmaların sonucu olduğunu belirterek, "Aynı ruhla ülkemizin dört bir yanına teni tesisleri yine rasyonel birtakım fizibilitelerle kazandırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Sporu teşvik edici, bazı branşları özendirici projelerin bulunduğunu, bunlardan birinin, yüzmeye kitlesel anlamda katılımı artıracak bir proje olduğunu aktaran Kasapoğlu, salgına rağmen 2 milyon 700 bin kişiye yüzme öğrettiklerini vurguladı.

Sokak basketbolu turnuvaları

Basketbol potalarının yerleştirilmesiyle ilgili projeye de değinen Kasapoğlu, "Basketbol seferberliğimizi inşallah 2022'de sokak basketbolu turnuvalarıyla çok daha farklı noktaya taşıyacağız." sözlerini sarf etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, salgına rağmen geçen yıl 164 farklı uluslararası organizasyon düzenlediklerini, Türkiye'nin bu yıl da yine pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Türkiye'de 2002'de 9 olan gençlik merkezi sayısını 397'ye çıkardıklarını, birkaç hafta içerisinde bu sayının 400'e tamamlanacağını aktaran Kasapoğlu, merkezlerdeki 2,5 milyon üyenin yüzde 53'ünün kadın olduğunu kaydetti.

Bakan Kasapoğlu, gençlik merkezlerindeki DENEYAP atölyelerinin büyük ilgi gördüğünü, bunun kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, şu an 66 olan atölye sayısını, bu yıl 100'e çıkaracaklarını aktardı.

"Yurtlar bizim en büyük gurur abidelerimizden"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öğrenci yurtları konusunda da değerlendirmede bulundu.

"Yurtlar bizim en büyük gurur abidelerimizden biri" diyen Kasapoğlu, yurtların kapasitesini her geçen gün artırdıklarını, yeni yataklar eklediklerini söyledi.

Kasapoğlu, "Modernize etme ve standartları yükseltme anlamında çok önemli çabalarımız var. Dünyada bu kadar güçlü bir yurt altyapısına sahip bir ülke yok." diye konuştu.

81 ilde, 249 ilçede 779 yurt bulunduğunu, 2002'de 190 bin olan yatak kapasitesini 750 bine çıkardıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Konferans salonlarıyla, sosyal alanlarıyla, spor etkinlikleriyle adeta bir yaşam alanı sunuyoruz. Bazıları yurtlarımızı başka alanlara çekmek istiyor. Speküle edip, farklı mecralarda istismar etmek istiyorlar ama öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 95 oranında memnuniyeti var. Ailelerin güveni var. Yurtlarımız üzerinden kimsenin istismar siyaseti gütmesine, yıpratma çalışmalarına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Burs ve krediler

Burs ve kredilerde 2002'den bu yana ciddi bir altyapının tesis edildiğini belirten Kasapoğlu, "Yıllık 500 bin öğrenciye burs, 1 milyondan fazla öğrenciye kredi veriyoruz. Şu an itibariyle 850 lira. Yüksek lisansta iki misli, doktorada üç misli ödüyoruz. Bununla birlikte krediler, birilerinin ifade ettiği gibi okulu bitirir bitirmez değil. Genç işe girene kadar, SGK'ye kaydı olana kadar kredi ödemelerini erteleyebiliyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Kasapoğlu, her geçen gün değişen ihtiyaçlara ve gelişen durumlara göre hedeflerini yenilediklerini ve büyüttüklerini belirterek, "Özellikle bundan sonraki süreçte gerek sportif imkanların gerekse gençlik çalışmalarının erişilebilirliğini güçlendirme, bu anlamda bilinci artırma ve katılımcı ruhla gençlerimizle birlikte bu süreçleri birebir yönetme kararlılığındayız. O yüzden 2022 yılını gençlik alanında 'katılımcılık yılı' olarak ilan ediyoruz. Gençlerimizin tüm süreçlerde, planlanmasından uygulanmasına, uygulanmasından denetimine kadar var olması adına onlarla beraber bu yolu yürüyeceğiz." diye konuştu.