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Kasapoğlu: "Bir sporcumuzun sağlığını, herhangi bir organizasyona değişmeyeceğimizi ifade ediyoruz"
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Süper Lig kulüp başkanları video konferans yöntemiyle toplandı. (2)
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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