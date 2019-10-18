Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Biz barış toplumuyuz"
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Biz barış toplumuyuz'

Kasapoğlu: "Biz barış toplumuyuz"

35 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul etti.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul etti. (2)

Kasapoğlu: Biz barış toplumuyuz

Mehmet Kasapoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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