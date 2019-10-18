Kasapoğlu: "Biz barış toplumuyuz"
35 dakika önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli cimnastikçileri makamında kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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