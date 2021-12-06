Kasapoğlu: "Biz Bir Takımız projesi bundan sonra da gençlerin heyecanını güçlendirmeye devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi Tanıtım videosu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'nda konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi Tanıtım videosu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'nda konuştu. (1)

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu: 'Biz Bir Takımız projesi bundan sonra da gençlerin heyecanını güçlendirmeye devam edecek' - Son Dakika

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