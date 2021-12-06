Kasapoğlu: "Biz Bir Takımız projesi bundan sonra da gençlerin heyecanını güçlendirmeye devam edecek" - Son Dakika

Kasapoğlu: "Biz Bir Takımız projesi bundan sonra da gençlerin heyecanını güçlendirmeye devam edecek"
06.12.2021 12:24
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi Tanıtım videosu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'nda konuştu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun salona gelmesi
Tanıtım videosu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüde konuşması ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Bir Takımız" Projesi Açılış Programı'nda konuştu. (1)
Son Dakika 13:18 Esenyurt'u merak ettikleri için araba çalan Ordulu üç kafadar adliyede! 13:08 Survivor'un sevilen ismi evlendi! İşte nikahtan ilk kareler 12:24 Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun 12:11 İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı 11:37 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 10:52 Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins 10:34 Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi