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Kasapoğlu: "Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz"
7 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:23 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (1)
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