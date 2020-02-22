Kasapoğlu: "Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz' - Son Dakika

Kasapoğlu: "Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz"

7 saat önce

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı.

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüye gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

ANTALYA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3. Uluslararası Etnospor Forumu'nun açılışına katıldı. (1)

Kasapoğlu: Bizi güçlü kılan en önemli unsur gençliğimiz

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:23 Kaynak: AA
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