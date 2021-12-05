Üye Girişi
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması

05.12.2021 13:28

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasına, "Bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir." sözleriyle başlayan Kasapoğlu, "Fethettiği coğrafyalarda tüm insanlara adaletle, merhametle muamele eden aziz bir ecdadın torunlarıyız. Yaralı leyleklere dahi hastane kuran bir geleneğin temsilcileriyiz. 'Dağlara buğday serpin, müslüman beldesinde kuşlar aç demesinler.' diyen bir inancın mensuplarıyız. Hal böyleyken, gönül inşa etme meselesine her medeniyetten daha vakıf olduğumuzu tüm dünya biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin mazlumların hamisi, sığınağı ve zor günde çalınacak ilk kapı olarak bilindiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın herhangi bir yerinde bu topraklara ayak basmamış insanlar bile, Allah'a el açıp Türkiye için dua ediyorlar. Bu aziz milletten kötülük görmüş bir millet, memleket, medeniyet yoktur. Çünkü Türkiye bir iyilik yurdudur. Rivayet odur ki; Anadolu'nun adı bir iyilik meselesinden gelir. Yani bu topraklar adını bile iyilikten, güzellikten, merhametten almıştır. İyilik, bizde doğal bir haldir, yaşama kültürümüzün bir parçasıdır. Bu doğal sürecin ölçülebilir hale gelmesi ise yeni bir gelişmedir. Küresel İnsani Yardım Raporu 2018 verilerine göre yaptığı insani yardımlar, Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi konumuna getirmiştir. Bu unvana sahip ülkemizin, uluslararası gönüllülük ölçümlerinde arzu ettiğimiz yerde henüz bulunamamasının sebebi ise gönüllülük kavramının ölçülebilirliğinin bizde henüz yeni olmasıdır."

2019'u gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, bu süreçte sivil toplum kuruluşları, bakanlığın ilgili birimleri ve gençlerle beraber çok güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük ve dinamik genç nüfusuna sahip olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bu tabloya göre, gönüllülüğün en verimli şekilde hayat bulacağı yer burasıdır. Hayatın akışında süregelen bu çalışma, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da büyük katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, 2019 Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'nde gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, bu alanda teknolojinin daha etkin kullanılması, risk yönetimi, gönüllü yönetiminin ve eğitiminin güçlendirilmesi, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllüğün tanınması ve değerlendirilmesi gibi temel odaklar belirlediklerini, bu çerçevede kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladıklarını kaydetti.

YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Gönüllülük Çalışmaları Dersi'nin 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığına değinen Kasapoğlu, 76 üniversitede 13 binden fazla öğrencinin seçmeli gönüllülük dersi aldığının bilgisini verdi.

"Sen de gönül ver" sloganıyla bakanlığın bünyesinde Genç Gönüllüler Platformu'nun hizmete başladığını aktaran söyleyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gönüllü arayan kuruluşlar internet sitemizde ilanlarını yayımlama imkanı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor, kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi pek çok kategoride ilanlara erişebiliyorlar. Bu platformun çok daha güçlü olmasını arzu ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum; bu platformu bakanlık olarak çok daha işlevsel, erişilebilir hale getirmemiz lazım. Genç arkadaşlarıma da sesleniyorum; henüz üye olmadıysanız, sizleri de 'gencgonulluler.gov.tr" adresine üye olmaya davet ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, gençlerin çabalarına pandemi sürecinde şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Maske çalışmasından ihtiyacı olanlara erişime kadar her alanda pek çok çabayı gördük. Her birinize minnettarım. Depremde, selde, yangında, Türkiye'nin dört bir tarafında gönlü zengin kardeşlerimizin çabasına şahit olduk. Her birinizle gurur duyuyoruz. Sizler bizim en büyük iftihar vesilemizsiniz. Biliyoruz ki sizlerin bu aydınlık yüreğiyle bu güzelliklere şahit olan nice gencimiz, gönüllülük çınarını çok da güçlü kılacaklar." diye konuştu.

Damla Gönüllük Hareketi ve Komşum Projesi ile binlerce gönüllü gencin Türkiye'nin her köşesinde güzel izler bıraktığını anlatan Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gönüllü genç Tarık Kesekçi, Kaan Talip Tığlı, Muratcan Kaya ve Yusuf Taha Göktaş'e Allah'tan rahmet; ailelerine ve bütün sevenlerine başsağlığı diledi.

"Cesaretiniz, ışığınız, heyecanınızla yalnız bu coğrafya için değil, tüm insanlık için birer umutsunuz." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, sizlerden aldığımız bu ışığı tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayacağız. Unutmayın ki Türkiye, sizlerle adaletin, merhametin, umudun, kardeşliğin, hukukun ülkesidir. Türkiye, sizlerle yeryüzünün, bütün insanlığın vicdanıdır. Bizler sizin için çalışmaktan, yol arkadaşınız olmaktan gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki gençlerini ihmal edenler yarınlarını kaybeder. Hangi gencimiz nerede bir gönül inşa etmeye koyulur, kime el uzatmaya gayret ederse, biz de ona elimizi uzatmaktan asla kaçınmayacağız. Birinin ayağına takılma ihtimali olan bir taşı yerden kaldırmak bile bir iyilik halidir. Hem o taşı yerden kaldıranlardan hem de gerektiğinde elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Gönüller arasında iyilikten ve merhametten köprüler kuracağız."

Programda ayrıca gönüllü gençler gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı, Şırnak Gönüllüler Korosu konser verdi, radyo tiyatrosu gönüllüleri tarafından gönüllülük temalı tiyatro gösterisi yapıldı.

Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması

Mehmet Kasapoğlu, Aralık, selfie, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek 15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım 15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Mersin'deki kalabalık için 15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı 14:12 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Kurmaylarına Erdoğan'dan, 09:02 Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi

Son Dakika Haberleri
15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek
15:19 Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu
15:18 Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım
15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı
15:14 Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür
14:40 Oğlunun doğum gününde çırılçıplak poz veren anne, hapis cezasına çarptırıldı
14:23 Atilla Karaoğlan, bir haftada üçüncü büyük maçını yönetecek
14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı
14:11 Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı
13:51 Uğurcan Çakır'ın paylaşıma eşinden imalı yorum
9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski F.Bahçeli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı 9 kişi kalan Kayserispor'dan tarihi galibiyet! Eski F.Bahçeli Thiam, Antalyaspor'a gol oldu yağdı         
15:36
Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu Babasını bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki kızın 5 adet suç kaydı bulundu         
15:20
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı         
14:14
Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı         
12:51
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi         
15:16
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!         
12:18
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 15:42:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement