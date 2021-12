Bakan Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü programına katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programdaki konuşmasına, "Bizim medeniyetimiz bir gönül medeniyetidir." sözleriyle başlayan Kasapoğlu, "Fethettiği coğrafyalarda tüm insanlara adaletle, merhametle muamele eden aziz bir ecdadın torunlarıyız. Yaralı leyleklere dahi hastane kuran bir geleneğin temsilcileriyiz. 'Dağlara buğday serpin, müslüman beldesinde kuşlar aç demesinler.' diyen bir inancın mensuplarıyız. Hal böyleyken, gönül inşa etme meselesine her medeniyetten daha vakıf olduğumuzu tüm dünya biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin mazlumların hamisi, sığınağı ve zor günde çalınacak ilk kapı olarak bilindiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünyanın herhangi bir yerinde bu topraklara ayak basmamış insanlar bile, Allah'a el açıp Türkiye için dua ediyorlar. Bu aziz milletten kötülük görmüş bir millet, memleket, medeniyet yoktur. Çünkü Türkiye bir iyilik yurdudur. Rivayet odur ki; Anadolu'nun adı bir iyilik meselesinden gelir. Yani bu topraklar adını bile iyilikten, güzellikten, merhametten almıştır. İyilik, bizde doğal bir haldir, yaşama kültürümüzün bir parçasıdır. Bu doğal sürecin ölçülebilir hale gelmesi ise yeni bir gelişmedir. Küresel İnsani Yardım Raporu 2018 verilerine göre yaptığı insani yardımlar, Türkiye'yi dünyanın en cömert ülkesi konumuna getirmiştir. Bu unvana sahip ülkemizin, uluslararası gönüllülük ölçümlerinde arzu ettiğimiz yerde henüz bulunamamasının sebebi ise gönüllülük kavramının ölçülebilirliğinin bizde henüz yeni olmasıdır."

2019'u gönüllülük yılı ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, bu süreçte sivil toplum kuruluşları, bakanlığın ilgili birimleri ve gençlerle beraber çok güzel işlere imza attıklarını söyledi.

Türkiye'nin, Avrupa'nın en büyük ve dinamik genç nüfusuna sahip olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bu tabloya göre, gönüllülüğün en verimli şekilde hayat bulacağı yer burasıdır. Hayatın akışında süregelen bu çalışma, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da büyük katkılar sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, 2019 Gönüllülük Yılı Strateji Belgesi'nde gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi, bu alanda teknolojinin daha etkin kullanılması, risk yönetimi, gönüllü yönetiminin ve eğitiminin güçlendirilmesi, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, gönüllüğün tanınması ve değerlendirilmesi gibi temel odaklar belirlediklerini, bu çerçevede kurumlarla iş birliği protokolleri imzaladıklarını kaydetti.

YÖK ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Gönüllülük Çalışmaları Dersi'nin 2020-2021 eğitim öğretim döneminden itibaren üniversitelerde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığına değinen Kasapoğlu, 76 üniversitede 13 binden fazla öğrencinin seçmeli gönüllülük dersi aldığının bilgisini verdi.

"Sen de gönül ver" sloganıyla bakanlığın bünyesinde Genç Gönüllüler Platformu'nun hizmete başladığını aktaran söyleyen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gönüllü arayan kuruluşlar internet sitemizde ilanlarını yayımlama imkanı bulurken, gönüllü olmak isteyenler de spor, kültür ve turizm, çevre, afet ve acil durum, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler gibi pek çok kategoride ilanlara erişebiliyorlar. Bu platformun çok daha güçlü olmasını arzu ediyorum. Çalışma arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum; bu platformu bakanlık olarak çok daha işlevsel, erişilebilir hale getirmemiz lazım. Genç arkadaşlarıma da sesleniyorum; henüz üye olmadıysanız, sizleri de 'gencgonulluler.gov.tr" adresine üye olmaya davet ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, gençlerin çabalarına pandemi sürecinde şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Maske çalışmasından ihtiyacı olanlara erişime kadar her alanda pek çok çabayı gördük. Her birinize minnettarım. Depremde, selde, yangında, Türkiye'nin dört bir tarafında gönlü zengin kardeşlerimizin çabasına şahit olduk. Her birinizle gurur duyuyoruz. Sizler bizim en büyük iftihar vesilemizsiniz. Biliyoruz ki sizlerin bu aydınlık yüreğiyle bu güzelliklere şahit olan nice gencimiz, gönüllülük çınarını çok da güçlü kılacaklar." diye konuştu.

Damla Gönüllük Hareketi ve Komşum Projesi ile binlerce gönüllü gencin Türkiye'nin her köşesinde güzel izler bıraktığını anlatan Kasapoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gönüllü genç Tarık Kesekçi, Kaan Talip Tığlı, Muratcan Kaya ve Yusuf Taha Göktaş'e Allah'tan rahmet; ailelerine ve bütün sevenlerine başsağlığı diledi.

"Cesaretiniz, ışığınız, heyecanınızla yalnız bu coğrafya için değil, tüm insanlık için birer umutsunuz." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, sizlerden aldığımız bu ışığı tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayacağız. Unutmayın ki Türkiye, sizlerle adaletin, merhametin, umudun, kardeşliğin, hukukun ülkesidir. Türkiye, sizlerle yeryüzünün, bütün insanlığın vicdanıdır. Bizler sizin için çalışmaktan, yol arkadaşınız olmaktan gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki gençlerini ihmal edenler yarınlarını kaybeder. Hangi gencimiz nerede bir gönül inşa etmeye koyulur, kime el uzatmaya gayret ederse, biz de ona elimizi uzatmaktan asla kaçınmayacağız. Birinin ayağına takılma ihtimali olan bir taşı yerden kaldırmak bile bir iyilik halidir. Hem o taşı yerden kaldıranlardan hem de gerektiğinde elimizi değil, gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Gönüller arasında iyilikten ve merhametten köprüler kuracağız."

Programda ayrıca gönüllü gençler gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı, Şırnak Gönüllüler Korosu konser verdi, radyo tiyatrosu gönüllüleri tarafından gönüllülük temalı tiyatro gösterisi yapıldı.