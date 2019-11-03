Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: "Bizim milletimizin, sporcularımızın Mehmetçik'e olan sevgisini kimse durduramayacak" -...
Son Dakika Güncel Kasapoğlu: 'Bizim milletimizin, sporcularımızın Mehmetçik'e olan sevgisini kimse durduramayacak' -...

Kasapoğlu: "Bizim milletimizin, sporcularımızın Mehmetçik'e olan sevgisini kimse durduramayacak" -...

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu: Bizim milletimizin, sporcularımızın Mehmetçik'e olan sevgisini kimse durduramayacak -...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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