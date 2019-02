Kasapoğlu: "Bizim Ümidimiz Gençlerimiz"

Kasapoğlu, Kent Orman Evleri temel atma törenindeki konuşmasında, tarihten beri çok onurlu bir coğrafyaya sahip olan Kilis 'in bugün de ensar şehir özelliğiyle öne çıktığını söyledi. Türkiye 'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zorluğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Siz Kilisliler de coğrafi olarak bunu en iyi bilenlerdensiniz. Medine'ye benzer bir şehir, Medine ile aynı misyonu paylaşmak da ayrıca onurdur. Gelecek yüzyıllar Kilislinin gösterdiği onur, genç kuşaklara aktarılacaktır. Bu herkese nasip olmaz. Gerçekten son 3-4 yıldır Kilis bunu çok güzel başarıyor. Bizim vazifemiz de sizlerin yanında olmak ama bizim yaptıklarımız sizin yaptıklarınız yanında hiçbir şeydir." diye konuştu.Kasapoğlu, Kilis'in her zaman gündemlerinde olduğunu anlatarak kent yöneticilerinin de sık sık Bakanlığa gelerek yapılması gerekenleri gündeme getirdiklerini vurguladı.Bakan Kasapoğlu, bundan sonraki süreçte çok ciddi yatırımlarla Kilislilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirerek şöyle devam etti:"Bizim ümidimiz gençlerimiz. Kilis'teki gençler de sadece Kilis'in değil tüm insanlığın umududur. Biz gençlerimizin daha donanımlı yetişebilmesi için Bakanlığımın tüm imkanlarını gençlerimize sunmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte kentteki yatırımlarını da hızla artıracağız. Kilis'in pek çok alanda devletimiz tarafından bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da desteklerini sürdürecektir."Türkiye'nin önemli süreçlerden geçtiğini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:"Türkiye son yıllarda çok badireler atlattı. Biz bu badirelere Cumhurbaşkanımızın ferasetli, onurlu dik duruşu sayesinde meydan okuduk. Bu meydan okumada Kilis halkının gerçekten hem 15 Temmuz sürecinde hem de diğer süreçlerde yanımızda durduğu tarihin sayfalarında her zaman olacak. Bugün temelini atacağımız tesis de bizi finans oyunlarıyla diz çöktürmeye çalışanlara bir mesaj olacak. Bu ülkeyi pek çok konuda test etmeye çalıştılar. En son Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin açıklamasından sonra birtakım döviz oyunlarıyla, spekülasyonlarla diz çöktürmeye çalıştılar. Ama elhamdülillah bu badireleri tek tek atlattık, atlatıyoruz. Bugün temelini atacağımız tesis de bu oyunları hayata geçirenlere mesajdır, meydan okumadır."Konuşmasının ardından beraberindeki Kilis Vali Vekili Fehmi Sinan Niyazi , Belediye Başkanı Hasan Kara AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal Mustafa Hilmi Dülger ile butona basarak tesisin temelini atan Bakan Kasapoğlu, sohbet ettiği tekvandocu çocuklara spor malzemeleri hediye etti.