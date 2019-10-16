Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum
Son Dakika Spor Kasapoğlu: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum

Kasapoğlu: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum

37 dakika önce

Bakan Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kasapoğlu: Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum, System.String[]

Bakan Kasapoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını yanıtladı.


UEFA'nın, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Arnavutluk ve Fransa ile oynadıkları maçlarda olası siyasi provokasyon içeren davranışlar sergilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kasapoğlu, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." ifadesini kullandı.


Milli futbolcular, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği ve Fransa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı karşılaşmalarda attıkları gollerin ardından asker selamı vererek, bu golleri Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etmişti.


Bakan Dönmez'den "yaptırım kararı" açıklaması


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de ABD'nin, kendisini yaptırım kararı listesine almasına yönelik soru üzerine, "İşimize devam ediyoruz." karşılığını verdi.


Bakan Kasaoğlu dün düzenlediği basın toplantısında bu açıklamaları yapmıştı...


AK Parti, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:37 
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