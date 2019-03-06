Son Dakika Haberleri: Kasapoğlu: Bu Coğrafyayı Çamurla, Çukurla Yönetmeye Kalktılar (2)

Kasapoğlu: Bu Coğrafyayı Çamurla, Çukurla Yönetmeye Kalktılar (2)

57 dakika önce

SPORCULARLA BULUŞTUGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle ve Hani ilçelerindeki temaslarının ardından merkezdeki Kent Meydanı'na geçti.

Kasapoğlu: Bu Coğrafyayı Çamurla, Çukurla Yönetmeye Kalktılar (2), System.String[]
SPORCULARLA BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dicle ve Hani ilçelerindeki temaslarının ardından merkezdeki Kent Meydanı'na geçti. Burada Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli dallardaki kurs gören öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yüzme havuzu olmayan ilçelerde yüzme havuzu sözü verdiğini, 6 ay içerisinde Diyarbakır'da havuzu olmayan ilçe kalmayacağını ve kentte yüzme şampiyonları yetişeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bizler sporla birlikte barışın dilini, sporun o evrensel barış dilini, teröre karşı, ayrımcılığa karşı, bağımlılığa karşı, uyuşturucuya karşı sanal bağımlılığa karşı kullanacağız. ve gençlerimiz çok daha diri bir zihinle çok daha sağlıklı vücutlarla geleceğe daha güçlü rekabet gücü daha yüksek, aydın bireyler olarak yetişecekler inşallah. Bu gördüğümüz tablo Diyarbakır'ın spor şehri olduğunu herkese ispat eden bir tablo. Biz de bunu, daha da ileriye taşıma noktasında kararlıyız."

Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, ardından kaykay boyaması yaptı. Bakan Kasapoğlu, meydanda sohbet ettiği gençlere kaykay da hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:18 Kaynak: DHA

Hani, Dicle, Mehmet Kasapoğlu, Politika
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